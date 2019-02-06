Çerçioğlu ve Tuncel Sökelilerle bir araya geldi

Söke'de vatandaşlarla buluşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, önümüzdeki dönemde de Büyükşehir Belediyesi'nin Söke'ye yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Başkan Çerçioğlu'na CHP Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya ve sivil toplum örgütleri temsilcileri eşlik etti.

Açılışta bir konuşma yapan Başkan Çerçioğlu, öncelikle Sökeli Büyük Menderes'in taşması sebebiyle tarlaları sular altında kalan çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükşehir Belediyesi'nin Söke'ye 200 kilometre yol yaptığını, ASKİ'nin de 220 kilometre altyapı çalışması yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, “Söke'ye 102 milyon liralık yatırım yaptık. Bence bu yaptığımız hizmetlerin en önemlisi Aydın'da hiçbir vatandaşımızın yatağa aç girmemesi, soğuktan üşümemesi” dedi. “Şimdi gücümüzü birleştirdik Levent Başkanımla birlikte günde 18 saat çalışarak sizlere hizmet edeceğiz” ifadelerini kullanan Başkan Çerçioğlu “Bu ittifakla ve sizlerin desteğiyle Söke de daha iyi olacak. Bizler Söke sevdalısıyız, Aydın sevdalısıyız” şeklinde konuştu.

Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyet, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Çerçioğlu'ndan Söke Ziraat Odası'na ziyaret

Başkan Çerçioğlu, Levent Tuncel ve beraberindeki heyetle birlikte Söke Ziraat Odası'nı da ziyaret ederek yeni seçilen oda başkanı Mustafa Tanyeri ve yönetim kurulunu tebrik edip çalışmalarında başarılar diledi.

Büyük Menderes‘in taşması sebebiyle zor durumda kalan çiftçilere geçmiş olsun dileklerini sunan Başkan Çerçioğlu, her yıl gerekli uyarıları yaptıklarını fakat buna bir önlem alınmadığını söyledi. “Çiftçinin durumu ortada. Büyükşehir Belediyesi olarak ne zaman çiftçinin mahsulü tarlasında kaldıysa alıcı olduk. Çünkü üretici o ürüne bel bağlıyor, bir yıllık emeğini ve parasını yatırıyor. Bu çiftçimiz karnını doyuracak; düğünü, derneği var. Aldığımız ürünleri de garip gurebaya, fakir fukaraya dağıtıyoruz” diye konuştu.

Söke üretici pazarı kazanacak

Söke'ye Levent Başkan'la birlikte Çakırbeyli örneğindeki gibi bir üretici pazarı daha kazandıracaklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Şimdi bu üretici pazarlarımızdan birisini 100 milyon liraya kamulaştırıp Aydınımıza kazandırdığımız Aydın Tekstil'de açacağız. Bu pazarlarımızda, bahçesinde sebzesini, meyvesini yetiştiren vatandaşlarımız hiçbir aracı olmadan satış yapıyor. Aydın Tekstil'de haftada iki gün açık olacak pazarımızda da kadın üreticilerimize öncelik vereceğiz” dedi.

Aydınlı üreticilere Ege Yem'den ekonomik yem

Çok kısa bir süre sonra Ege Yem'in ekonomik yem satışına başlayacağını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, “Üreticimize Ege Yem'le piyasadan daha ucuza yem verip sütünü de aracı olmadan doğrudan alıp Ege Et marketlerinde satacağız. Böylece üreticilerimiz daha fazla kazanacak. Üreticiyi küstürmemek, üretime devam etmesine destek vermek gerekiyor. Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta sıkıntılı bir dönem yaşandığının altını çizen Başkan Çerçioğlu “Kendimize yetecek kadar üretim yaptığımız zamanlar gerilerde kaldı. Şimdi içinde bulunduğumuz durumdan dolayı ziraat odalarımızı daha fazla desteklememiz gerekiyor. Biz ziraat odalarımıza desteği daha da artıracağız” dedi.

Başkan Çerçioğlu Söke ziyaretinin sonunda misafir edildiği bir kahve dükkânında kahve pişirip hem kendisi içti hem de dükkân sahibine ikram etti.