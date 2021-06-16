Çerçioğlu'ndan Başkan Kaya'ya destek

Geçtiğimiz hafta haciz ve icra işlemleri nedeniyle hasta taşıma hizmeti veren araçlarına el konulan İncirliova Belediyesi'ne destek Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan geldi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın durumu kendisine iletmesi üzerine Başkan Çerçioğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi'nden İncirliova Belediyesi'ne 5 araç tahsis edildi.

Desteklerinden dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya: “Hasta taşıma hizmeti veren sağlık araçlarımız haciz ve icra işlemleri nedeniyle bağlanmıştı. Hizmetlerimizi engelleyen bu haksız durumu Özlem Başkanımızla paylaşmamız üzerine topuklu efemiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu belediyemize 5 araç tahsis etti. Her zaman en büyük destekçimiz olan Özlem Başkanımıza İncirliova halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi olarak biriz, beraberiz, birlikte güçlüyüz” diye konuştu.