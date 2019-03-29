Ceren bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Aydın'da Korkmaz ailesinin üç aylık bebekleri Ceren sevim Korkmaz, tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Metabolik hastalığı nedeni ile yatmakta olan 3 aylık Ceren Sevim Korkmaz için ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı gerekti. Aydın İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ile irtibata geçen doktorlar, yapılan görüşmeler sonucu Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yer bulundu. Ceren bebeğin sevki için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek uçak ambulans talep edildi. Bakanlık tarafından yapılan talep sonucunda uçak ambulans tahsisi yapıldı. Ceren bebek, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden 112 Kuvözlü Ambulansı ile Adnan Menderes Havalimanı'na nakledilerek, buradan da Sağlık Bakanlığı Uçak Ambulansı ile Ankara iline nakli sağlandı.