Ceren bebek hayata tutunamadı

Ambulans uçak ile tedavisi yapılmak üzere dün Aydın'dan Ankara'ya sevk edilen üç aylık Ceren bebek, Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Metabolik hastalığı nedeni ile yatmakta olan 3 aylık Ceren Sevim Korkmaz ambulans uçakla tedavisinin yapılması için Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ankara'daki hastaneye ulaşır ulaşmaz tedavisine başlanan Ceren bebek, bir süre sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.