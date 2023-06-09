Çeştepe Hanımevi minik misafirlerini ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kentteki kadınlara armağan ettiği Hanımevleri, konforlu ortamı, ücretsiz ikramları ve güler yüzlü çalışanları eşliğinde konuklarını ağırlamayı sürdürüyor.

Zaman zaman çeşitli etkinlerin de düzenlendiği Hanımevleri, bu kez Fitnat Nihat Azizler İlkokulu'nda eğitim gören anaokulu öğrencilerinin mezuniyet kutlamasına ev sahipliği yaptı. Öğretmenlerinin gözetiminde Çeştepe Mahallesi'ndeki Hanımevi'ne gelen çocuklara ebeveynleri de eşlik etti. Hanımevi'nin bahçesinde çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, daha sonra mezuniyet pastası kesti. Renkli görüntülere ve çocukların coşkusuna sahne olan kutlama, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür eden veliler, Hanımevleri'ni çok beğendiklerini belirterek hem kendilerinin hem de çocuklarının hoş vakit geçirdiklerini ifade ettiler.