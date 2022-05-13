Çetindoğan'dan Aydın esnafına ‘sağduyu' çağrısı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Pazar günü yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi oluşan gerilim üzerine Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, ‘Sağduyu çağrısı' yaptı.

Genel kurulların aslında bir hesap verme ve esnaf ve sanatkarın bir düğünü bayramı gibi algılanması gerektiğini belirten Selahittin Çetindoğan, “Kazansak da kaybetsek de pazartesi günü komşu esnafımız, birlikte çay kahve içtiğimiz dostlarımız arkadaşlarımız değişmeyecek. Lütfen herkes sağduyulu olsun. Savaşmak için değil hizmet için yarışıyoruz” dedi.

Rakibi olan Muhammet Ali Künkçü'nün Aydın'daki bir haber sitesinde yer alan söylemeye dilinin varmadığı söylemi üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığını belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı ve Başkan Adayı Selahittin Çetindoğan, “Maalesef rakibimiz Muhammet Ali Künkçü kardeşimiz Nazilli'deki konuşmasında ‘Pazar günü ders vereceğiz' demiş. Aydın ilimiz adı gibi Aydın bir şehirdir. Birçok medeniyete beşiklik etmiş bu şehrimiz aynı zamanda esnaflık teşkilatının temelini oluşturan Ahilik geleneğinin de çok güzel bir şekilde süre geldiği kadim memleketimizde Pazar günü yapılacak kongre öncesi maalesef ortam gerilmek isteniyor. Seçimler hizmet bayrağını daha yükseğe taşıma yarışıdır. Asla bir kavga gürültü sebebi olmamalıdır. Ne yazık ki bazılarının süreci bu yöne doğru çekmek gayreti ile karşı karşıyayız. Biz her şeyden önce esnaf ve sanatkarımızı sağduyulu olmaya daha sonra da hizmet edeceğine inandığı adaya oy vermesini talep ediyoruz. Unutmayalım ki, Pazar günü seçim bitip pazartesi günü mesaiye başladığımızda bizim dostlarımız, komşularımız acı ve tatlı günlerimizi paylaştığımız esnaf arkadaşlarımız değişmeyecek. Bu nedenle herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum” diyerek seçim dolayısıyla kimsenin kimseye kırmamasını istedi.