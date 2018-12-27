Çetindoğan'dan esnaf dostu Özakcan'a ziyaret

Mesut Özakcan'ı ziyaret etti.

Başkan Özakcan'ın makamında gerçekleştirilen ziyarette Birlik Başkan Vekili Kamil Tavil, İnşaatçılar Odası Başkanı Alaaddin Durmaz ve Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ'da hazır bulundu. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı kutlayan AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Başkanımız göreve geldiği günden bugüne tüm odalarımız ve birliğimiz ile uyum içerisinde çalıştı. Esnaflarımızı sık sık ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kendisi esnaflar için başkandan çok bir ağabey oldu. Kendisine tüm esnaflarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kendisinin de esnaf kökenli biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Özakcan, Çetindoğan ve oda başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, esnafların sorunlarının çözümleri için imkanlar dahilinde elini taşın altına koymaya her zaman hazır olduğunu belirtti.