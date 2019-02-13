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CEV Challenge Kupası: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - AO Thiras: 0

CEV Challenge Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Yunanistan’ın AO Thiras takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

CEV Challenge Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Yunanistan'ın AO Thiras takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Gonzales Tabares Rafael (İsp)- Stoyanov Kiril (Bul)


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Ceyda, Nikoleva, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin


Başantrenör: Mustafa Umut Uysal


AO Thiras: Anastasia, Maria, Marisa, Ana, Katarina, Panagiota, Anna, Evangelia, Alkistis, Vasiliki, Alexia, Angeliki


Başantrenör: Branko Gajic


Setler: (25-16), (25-15), (25-19)


Süre: 71 dakika (23, 22, 26 )

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