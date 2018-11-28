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CEV Challenge Kupası Beşiktaş: 3 Aydın Büyükşehir Belediyesi: 1

CEV Challenge Kupası’nda ilk karşılaşmada Aydın Büyükşehir Belediyespor bayan voleybol takımı Beşiktaş’a deplasmanda 3-1 kaybetti.

CEV Challenge Kupası'nda ilk karşılaşmada Aydın Büyükşehir Belediyespor bayan voleybol takımı Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 kaybetti. Karşılaşmanın rövanş mücadelesi ise 05 Aralık 2018 Çarşamba günü Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.


Salon: Burhan Felek


Hakemler: Thien Khuc-Peter Hoger


Beşiktaş: Ceren, Janset, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya, Pınar, Merve, Dilara, Hümay


Aydın Büyükşehir Belediye:Lopez,Nikolaeva, Gözde, Duygu, Martinez, Jineiry Martinez, Erçe, Ecem, Sedef, Darya,Seda


Setler:25-22, 25-19, 19-25, 25-13


Süre: 98 (28-24-26-20)

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