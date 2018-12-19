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CEV Challennge Kupası: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Hermes Oostende: 0

CEV Challenge Kupası 8’li final turu ilk karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika ekibi Hermes Oostende’yi 3-0 mağlup etti.

CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika ekibi Hermes Oostende'yi 3-0 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Tiran Shaino (İsr) - Rossella Piana (İta)


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelın


Başantrenör: Mustafa Umut Uysal


Hermes Oostende: Fanny, Jasmien, Delphine, Nina, Sofie, Lynn, Lise, Kaat, Celine, Amber, Jitse, Megan


Başantrenör: Frederik De Veylder


Setler: (25-18), (25-15), (27-25)


Süre: 69, (21, 21, 27)

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