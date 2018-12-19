CEV Challennge Kupası: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Hermes Oostende: 0

CEV Challenge Kupası 8’li final turu ilk karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika ekibi Hermes Oostende’yi 3-0 mağlup etti.
CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika ekibi Hermes Oostende'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Tiran Shaino (İsr) - Rossella Piana (İta)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelın
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
Hermes Oostende: Fanny, Jasmien, Delphine, Nina, Sofie, Lynn, Lise, Kaat, Celine, Amber, Jitse, Megan
Başantrenör: Frederik De Veylder
Setler: (25-18), (25-15), (27-25)
Süre: 69, (21, 21, 27)