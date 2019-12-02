Çevre bilgilendirme ve eğitimde işbirliği çalışmalarını sürüyor

TEMA Vakfı; Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA Çevre Eğitim Programlarını uygulayan eğitim gönüllüsü öğretmenlere destek olmak maksadıyla ‘e-tema.org' eğitim portalı hazırladı. Portalda Toprak Ana, Eko-sistem, Su, Topraktan Gelen Besinler, Erozyon, Kompas Yapımı, Gıdaların Üretimi, İklim, Sürdürülebilir Yaşam, Yeşil Okul, Bitkiler, Biyolojik Çeşitlilik, vb. doğa ve çevreye dair konular ile Eğitim Programları Öğretmen Rehberi, TEMA Vakfı Eğitim Portalı kullanım yönergesi yer alıyor.

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, çalışmalarla ilgili verdiği bilgide; “Sahada TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği, İlçe/Mahalle Sorumluları davet edildikleri okul ve kurumlarımızda yukarıdaki konular yanında TEMA Vakfı ve paydaşları tarafından hayata geçirilen; Ağaç Kardeşliği, Sıfır Atık, Arılar Varsa Yarınlar Var, Evimiz Dünya, eğitim projeleri okul yöneticileri ve sınıf öğretmenlerimizce işbirliği içinde uygulanmaktadır. Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, İl İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, Orman İşletme Müdürlerimizin destekleri ile yerel projeler olarak; okul bahçelerinin, mezarlıkların mahalle yollarının planlanıp ağaçlandırılmasını ve hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Çalışmalarımız hakkında bilgi vermek, desteklerini almak maksadıyla İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan ziyaret edilmiştir. Davet edildiğimiz; İncirliova Ahmet Çallıoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi, İncirliova Anadolu Lisesi, İncirliova İmam Hatip Lisesi Yönetici ve öğretmenleri ziyaret edilmiş eğitimde, çalışmalarımız hakkında sunum yapılmış ve bilgi verilmiştir. Efeler Analiz Kişisel Gelişim Kursu öğrencilerine sunum yapılmıştır.

Davetli olduğumuz Efeler Özel Kayabaşı Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Yücel, Biyoloji Öğretmeni Nazan Acar tarafından karşılandık. Okulun öğretmen ve öğrencilerine TEMA Vakfı Çeştepe Sorumlusu Sevcan Ulusal tarafından ‘Umut Yeşertiyoruz' ve ‘Biyolojik Çeşitlilik' sunumları yapıldı. Öğretmen ve öğrenciler etkinliği ilgiyle izlediler” dedi.