Çevre Bulvarında asfaltlama çalışması başladı

Aydın'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Efeler'deki Çevre Bulvarı'nda asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Yaz döneminde, okullar açılmadan asfalt çalışmalarının büyük bir bölümünü Aydın genelinde bitireceğiz" diye konuştu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Aydın genelinde hızlandırılan yol çalışmalarında birçok yerde çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülüyor. Geçen günlerde Ortaklar- Söke yolu bitirilerek ulaşıma açılmıştı. Şu anda ise Kuşadası Davutlar ve Güzelçamlı'da birçok yolda çalışmalar devam ederken Yenipazar'da da en işlek cadde olan İnönü Caddesinde yol yapım çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca Didim'de Azerbaycan Caddesinde, Söke Sarıkemer'de ve Bozdoğan Başalan'da da çalışmalar sürdürülüyor. Efeler'de ise Jandarma Caddesinde çalışmalar son aşamaya geldi.

Başkan Çerçioğlu bu yollarda yapılan çalışmalardan dolayı ulaşımın bir süre aksadığını, bunun için vatandaşlardan özür dilediklerini belirterek, çalışmaların kısa sürede bitirileceğini ifade etti.