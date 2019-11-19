Çevre farkındalığı oluşturmak için çöp topladılar

Etkinliğe, Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe Fahriye Tosun, Başhekim Prof. Dr. Serkan Öncü, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Ünüvar, hastane yöneticileri, doktorlar, idari personel ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

İnsanlara çevre bilinci aşılamak ve farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Berk Mutlu, “Hastanemiz çevreye örnek olan bir hastanedir. Bunu herkese göstererek çevre bilincini oluşturmak istedik. Bazen dışarıda gezdiğimiz zaman atılmış çöpler, sigara izmaritleri, pet şişeleri oluyor. Burası bizim evimiz, hastanemiz. Başhekimimizin öncülüğü ile bir etkinlik düzenledik. Umarım çevre bilinci oluşturmamızda insanlara örnek olmuşuzdur. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sorunun çöp toplamak değil, kirletmek olduğunu söyleyen Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Ünüvar, “Bu etkinlikle çöpleri topladık. Amacımız çevre temizliği ve buranın bu şekilde korunması açısından farkındalık oluşturmaktır. Bir bilinçlendirme etkinliği yapmak istedik ve amacımıza ulaştık gibi gözüküyor. Esas sorun çöpleri toplamak değil, kirletmemek. Bizim gibi günde 4 bin- 4 bin 500 kişiyi ağırlayan bir hastane için bu çok kolay olmuyor. Halkımızdan ricamız bu konuda onlarında daha hassas davranmalarıdır” şeklinde konuştu.