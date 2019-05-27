Çevre Müdürü Al; “Aydın, prina konusunda Türkiye'ye önderlik yapabilir”

AYDIN (İHA) –Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, zeytinyağı üretimi yapan firmalarda zeytinyağı sıkımı sonucunda ortaya çıkan prinanın ekonomiye kazandırılması hususunda Aydın'ın Türkiye'ye önderlik yapabileceğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Al, yaptığı açıklamada; “Aydın' da 160 civarında zeytin sıkım tesisi var. Kapasitesine göre küçük ve büyük bu işletmelerin çevre mevzuatı kapsamında cezalar ile karşı karşıya kalmamaları için 2 faz ve 3 faz üretimde açığa çıkan prinanın tek başına yapılacak tesislerle değil bir araya gelerek bölgesel anlamda hizmet verecek kurutma tesislerinin kurulması ile mümkün olduğu Bakanlık nezdinde birçok toplantıda dile getirilmiştir. Bu konuda Aydın, ülkemizde önderlik yapabilir. İyi bir model oluşturulursa, bu oluşuma ortak olacak zeytin sıkım tesisleri mevzuat ve ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntıları aşabilirler. Bugüne kadar, prinanın nasıl kurutulması gerektiği ve karasuyun bertarafı için lagün sistemlerin nasıl olması gerektiği mevzuatta açık olarak belirtilmiştir. Buna rağmen sıkıntıların devam etmemesi için bir araya gelinmesi ve ortak yatırımlarla çözüm bulunması önem arz etmektedir. Bu konuda, İl Müdürlüğü olarak yapılacak tüm çalışmalarda katkı vermeye hazırız. Aydın için artık bu sorunun en faydalı şekilde çözülmesini bizler de, tüm fabrikacılar kadar istiyoruz” dedi.