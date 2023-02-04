Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın'da toplu açılış törenine katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Aydın'da bugüne kadar dar gelirli 1668 aileyi sıcak yuvalarına kavuşturduklarını belirterek, “Aydınlı kardeşlerimiz, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'mıza en güçlü desteği verecek, istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yorulmadan, usanmadan, aşk ve sevda ile çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen 2.2 milyar liralık 102 eserin toplu açılış töreni için geldiği Aydın Efeler Kent Meydanı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Bugün, milli mücadeleye omuz vermiş efeler diyarındayız. Düşmana set olmuş ‘Zeybekler Yurdu'ndayız. Evliya Çelebi'nin ‘Dağlarından yağ, ovalarından bal akar' dediği cennet şehrimiz Aydınımızdayız” sözleriyle başladığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın'a değer katacak 2.2 milyar liralık 102 dev eserin açılışını bu güzel coğrafyanın yiğit, mert insanlarıyla birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

“Aydınımızda bugüne kadar dar gelirli 1668 ailemizi yeni sıcak yuvalarına kavuşturduk”

Aydın'ın kültürel mirası, medeniyeti, antik kentleriyle tarihin güçlü şahitlerinden olduğunun altını çizen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aydınımzın, ülkemizin en gözde turizm yerlerinden biri olması, vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri yapabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede bir afet olsa biz 2 saat oradayız. Vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa dizinin dibindeyiz. Muhalefet bize diyor ki ‘Ne aceleniz var? Bizim acelemiz, milletimize hizmetlerimizi bir an önce götürmek. Söz verdiğimiz gibi konutlarımızı, yerleşim yerlerimizin inşasını yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ‘Muhteşem Türk Şehirleri' arasında parlayacak bu aziz şehri yatırımlarımızla ihya ediyoruz. Bu anlayışla Aydınımızda bugüne kadar dar gelirli 1668 ailemizi yeni sıcak yuvalarına kavuşturduk. Konutlarımızı bitirdik, vatandaşlarımıza teslim ettik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde Aydınımıza ilk etapta 3 bin 327 konut inşa ediyoruz. 7 bin konutluk imarlı arsamızı da Aydınlı hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Sadece bugün için değil, ülkemizin 50 yıllık geleceğini planlıyor, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşanabilir bir Aydın için, yaşanabilir bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu çerçevede şehrimizin kıymetli evlatlarına, ülkemizin yeşil tapusu bu topraklara, bu beldeye evlatlarımızın huzurla, güvenle koşup oynayacağı 4 millet bahçesi kazandırıyoruz.”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yorulmadan, usanmadan, aşk ve sevda ile çalışıyoruz”

Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yorulmadan, usanmadan, aşk ve sevda ile çalıştıklarını vurgulayarak “Dört buçuk yıllık Bakanlığım sürecinde 81 şehrimizi 459 kez ziyaret ettim. Vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa, ne talebi varsa belediyelerimizle, milletvekillerimizle oturduk orada bir karar verdik. Hiçbir zaman bahane üretmedik, bahanelerin arkasına sığınmadık. Ülkemizi, doğusundan batısına ihya edecek yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Başta Aydınımız olmak üzere tüm şehirlerimizi, Türkiye Yüzyılı'na en güzel şekilde hazırlıyoruz” dedi.

“Aydınlı kardeşlerimiz, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'mıza en güçlü desteği verecek, istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıkacaktır”

Aydın'ın yiğitler diyarı, kahraman bir şehir olduğunu, Selçuklu Komutanı Çakabey'den bu yana asırlardır istiklaline ve istikbaline daima sahip çıktığına dikkati çeken Bakan Murat Kurum, “Aydınımız, milli mücadelenin öncü şehri olmuştur. Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'le demokrasinin kalesi olduğunu ispat etmiştir. Aydınlı kardeşlerimiz, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'mıza en güçlü desteği verecek, istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıkacaktır” diyerek sözlerine son verdi.