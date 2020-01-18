Çevre şenliğinde tohumlar toprakla buluşturuldu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, öğrencilerin düzenlediği TEMA Şenliğinde farklı türlerden tohumlar toprakla buluşturuldu.

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılın son haftasını Efeler Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı TEMA Şenliği ile tamamladı. Çevre duyarlılığın ön plana çıkarıldığı etkinlikte şarkılar çalıp söyleyen öğrenciler, saksılara fıstık çamı, badem, ceviz ve keçiboynuzu tohumlarını ekti.

Öğrencilere TEMA tanıtımı ve toprak sunumunu yapan TEMA İL Temsilcisi Mehmet Özdemir, “ Gönüllülerimiz ‘Toplumsal barışın topraktan geleceğine' inanır. Artan nüfusun beslenme ihtiyacını tarımsal üretimin yapıldığı verimli topraklar sağlar. Medeniyet, bolluk ve bereket, verimli toprakların sularla buluştuğu coğrafyalarda gelişmiştir. Suyu düştüğü, toprağı oluştuğu yerde tutmak zorundayız. Çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm canlıların geleceği için toprakların üretimde kalması, içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın temiz olması, dağlarımızın ormanlarla kaplanması, meralarımızın, sulak alanlarımızın korunması gerekir. Dağlarımız kel, ovalarımız çöl olduğunda çocuklarımıza, gelecek nesillerimize, ne diyeceğiz. Onlara hangi yüzle bakacağız. Dünyanın her yerinde doğa ile savaş halindeyiz. Eğer bu savaşı doğaya zarar veren insanlar kazanırsa, geleceği kaybedeceğiz.

İyi ki, hayatı geleceğe taşımak için hiçbir kişisel karşılık beklemeden, bilgilenerek, bilgi paylaşarak, fidan dikerek, tohum ekerek, çevreyi kirletmeyerek, örnek çabalara imza atan, gönlünü vererek çalışan öğretmenler, gençler, öğrenciler, anneler, babalar, TEMA Vakfı gönüllüleri var. Ben bir eğitimci olarak bu güzel insanları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi.