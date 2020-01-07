Çevre ve doğa dostu bir kent; Kuşadası

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, uzun yıllardır bakımsız kalan Salih Killi Parkı'nda hafriyat işlemini tamamlayarak düzenleme çalışmalarına başladı.

Yenilenen Salih Killi Parkı'nın içerisinde oturma grupları, aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi ve vatandaşların dinlenip çay, kahve içebilecekleri bir büfe yer alacak. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından park alanı içerisinde özgün bir peyzaj çalışması uygulanacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede bulunan park alanlarında yenileme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirterek “Kuşadası'nı hak ettiği yere getirmek için tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden çalışıyoruz. Kuşadası'nın kalbi niteliğindeki Türkmen Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar aralıksız sürüyor. Bir yandan da kentimizin farklı noktalarında çalışmalarımız devam ediyor. Yine kentimizin önemli noktalarında biri olan Şevki Hasırcı Meydanı'ndaki Salih Killi Parkı'nda yenileme çalışmasına başladık. Parkta çalışmaları en yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. En büyük amacımız daha yeşil bir Kuşadası oluşturmak. Bu yönde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.