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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Aydın Valiliğini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir takım ziyaretlerde bulunmak için Aydın’a geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir takım ziyaretlerde bulunmak için Aydın'a geldi.


Saat 11.00 itibariyle Aydın'a gelen Bakan Kurum ilk olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Aydın Valiliği önünde çiçeklerle karşılanan Bakan Kurum, Aydın protokolü ile selamlaştı. Valiliğin şeref defterini imzalayan Bakan Kurum, Bakanlık bünyesinde Aydın'da devam eden projeler hakkında bilgi almak için gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına da başkanlık yaptı. Aydın Valiliği ziyareti ile başlayan program AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Söke, İncirliova ve Nazilli'de devam eden projelerin yerinde incelenmesi ile devam edecek.

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