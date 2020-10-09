Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Koçarlı'ya çöp kamyonu hibe etti

Aydın'ın Koçarlı ilçesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çöp kamyonu hibe edildi.

Koçarlı Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ederken, araç filosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aydın ziyareti sırasında Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın çöp kamyonu talebini geri çevirmedi. Bakan Kurum'un talimatı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Koçarlılı vatandaşların hizmetine sunulması için Belediye Başkanlığına çöp kamyonu hibe edildi. İlçeye hibe edilen bir adet çöp kamyonu bugün Koçarlı Belediyesi tarafından teslim alındı.

“20'inci aracımız yolda”

Bakanlığa teşekkür ederek, aracın Koçarlı'ya hayırlı olmasını diyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan; “On dokuzuncu aracımızı bugün teslim aldık. Yirminci aracımızda yolda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Koçarlımıza hibe edilen çöp kamyonu hayırlı olsun. Gücümüze güç katmaya, Koçarlı'ya hizmet etmeye devam ediyoruz. Sayın Bakanımız ve AK Parti Aydın Milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Koçarlılı vatandaşlara bir müjde daha veren Başkan Kaplan, önümüzdeki günlerde 1 adet kepçenin hibe edilerek vatandaşların hizmetine sunulacağını da sözlerine ekledi.