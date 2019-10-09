Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden koku açıklaması

AYDIN (İHA) – Aydın Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün gece Efeler ilçesinde hissedilen kötü kokuyla ilgili olarak incelemelerin tamamlandığı ve ilgili kurumlara bildirimlerin yapıldığı belirtildi.

Aydın Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; “08 Ekim 2019 tarihinde saat 21.00 sıralarında Valiliğimize, Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, Ata Mahallesi, Kocagür Mahallesi, Güzelhisar Mahallesi, Fatih Mahallesi, Ilıcabaşı Mahallesi ve Zeybek Mahallesi sakinlerinden yanık lastik kokusu, kablo yanığı kokusu vb. konular ile ilgili ihbarlarda bulunulmuştur. İhbarlara istinaden Sayın Valimizin talimatıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ivedilikle 5 ayrı ekip oluşturularak koku kaynağının tespitine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Ekipler tarafından, Zindan Deresi, Kalfaköy, Ata Mahallesi, ASTİS, Hurdacılar Demirciler Sitesi, ASTİM OSB, Aydın Otogar Civarı, Baltaköy, Tepecik, Kocagür, 1.2.3. Sanayi Siteleri Mevkilerinde inceleme yapılmıştır. Kokuya sebep olabileceği düşünülen ASTİM OSB ve Sanayi Siteleri içerisindeki tesisler ve işletmeler ile Kocagür ve İmamköy Mahallelerinde Kurulu bulunan KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Mad. İşl. A.Ş'ne ait jeotermal enerji üretim santralleri ve santrale bağlı üretim kuyuları çevresinde denetim gerçekleştirilmiştir.

İncelemeler sırasında ilk olarak çok eski dönemlerde vahşi çöp döküm alanı olarak kullanılmış olan Zindan Deresi mevkiinde bulunan atıkların (atık membran, izolasyon, pvc malzemeleri, moloz, park bahçe atıkları, kömür cürufları vb.) yanma halinde olduğu tespit edilmiştir. İlgili idaresine haber verilerek alandaki yangını söndürmeye yönelik çalışma yapılmıştır. Söz konusu alanda kontrolsüz giriş çıkışları önlemeye yönelik herhangi bir tedbirin alınmamış olduğu, yasak olduğu halde hala kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu alandaki mevcut atıkların mevzuata uygun olarak bertarafının sağlanması, alanın bu amaçla kullanılmasının önlenmesi, gerekli tedbirlerin alınarak kontrolsüz giriş çıkışların önlenmesine yönelik Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediye Başkanlıklarına gerekli bildirim yapılmış olup çalışmalar takip edilecektir.

Diğer inceleme alanlarında vatandaşların ‘yanık lastik kokusu, kablo yanığı kokusuna benzer' olarak nitelendirdiği herhangi bir koku kaynağı tespit edilmemiştir” denildi.