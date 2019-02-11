Çevreciler Aydın'da bir araya geldi

Ekoloji Birliği, Ege bölge toplantısını Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirdi.

Efeler Şükran Güngör Tiyatro Salonun da yapılan toplantıya, Aydın, Muğla İzmir, Manisa ve Denizli'den çevreci sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Düzenlenen toplantının ardından bir açıklama yapan Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma (TEMA) Vakfı üyesi Akın Çelebioğlu, gerçekleştirilen toplantıda; doğa varlıkları koruma, çevre sorunları ve çözüm önerilerin ele alındığını belirtti.

Aydın Çevre ve Kültür Platformun (AYŞÇEP) katkılarıyla toplantının gerçekleştiğini ifade eden Çelebioğlu, toplantıda, önemle altı çilen konular ana başlıklar halinde rapor halinde getirildiğini, bir sonraki toplantılara daha geniş katılımın sağlanması için çalışmaların yürütüleceğini, ayrıca Ekoloji Birliği, Ege Bölge Çalıştayın yapılması için de hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.