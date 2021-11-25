Çevreyi korudular, hediyeleri kazandılar

Efeler Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) iş birliğiyle düzenlenen Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası'nda en çok pil toplayan okullara Efeler Belediyesi tarafından hediyeler verildi.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin, her yıl ülke genelindeki belediyelerle iş birliği içinde gerçekleştirdiği Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası'nın sonuçları açıklandı. Projeye katılan ilçeler arasında Aydın'da en çok atık pil toplayan ilçe Efeler oldu. İlçedeki 23 okulun katıldığı kampanyada Murat-Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Efeler Anadolu Lisesi ikinci, Yedieylül İlkokulu ise üçüncü oldu. Efeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ilk üçe girme başarısı gösteren okulları ziyaret ederek TAP'ın hediyelerini ve başarı belgesini okul yönetimlerine takdim etti.

Birinci olan Murat-Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne robotik eğitim seti, ikinci ve üçüncü olan Efeler Anadolu Lisesi ile Yedieylül İlkokulu'na ise futbol, basketbol ve voleybol toplarından oluşan top seti hediye edildi.