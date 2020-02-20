Çeyrek asırdan bu yana hiç şikayet getirmeyen şoföre ödül

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından geleneksel hale getirilen ayın şoförü ödülü, Aydın'da çeyrek asırdan bu yana şoförlük yapan ve bugüne kadar hiç şikayet getirmeyen Hüseyin Savran'a verildi. Savran'a ödülü Aydın'da Esnaf Odaları Birliği'nin efsane başkanı olarak tanınan Hulusi Akşit tarafından verildi.

Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde düzenlenen ödül töreninde ayın şoförüne ödülünü veren Hulusi Akşit, şoförlüğün sadece araç kullanıp yolcu taşıma mesleği değil emanete en iyi sahip çıkan kişilerin icra ettiği bir meslek dalı olduğunu belirtti. Bugün insanların canlarını, eş ve çocuklarını kimseye emanet etmezken herkesin eşini ve çocuğunu güvenle şoförlere teslim ettiğini kaydeden Hulusi Akşit, 25 yıldır mesleğini en iyi şekilde icra eden Hüseyin Savran'a teşekkür etti. Şoförlük mesleğine ilk olarak 1995 yılında Tellidede-Topyatağı Hattında 1995 yılında başlayan Hüseyin Savran'ı kendisinin de tanıdığını belirten Başkan Hulusi Akşit, işini doğru yapan herkesin işinde muvaffak olacağını belirterek, doğruların tür organizasyonla ödüllendirilmesinin de önemli bir teşvik olduğunu söyledi.

Aydın'da 53 ay önce başlattıkları ayın şoförü uygulaması kapsamında Şehir İçi Minibüs Kooperatifi'nde hizmet çıtasının yükseldiğini belirten Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, her türlü zorluğa rağmen halka en iyi hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Aydın'da şoförlerin ve özellikle Şehir içinde taşıma hizmeti veren kooperatifin olumlu manada pek çok ilke imza attığını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç de işini hatasız bir şekilde yapan ve yapmaya çalışan tüm şoförlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından ayın şoförü seçilen Hüseyin Savran'a plaket ve altını Hulusi Akşit tarafından takdim edildi.