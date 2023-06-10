Cezaevi firarisi Aydın polisinden kaçamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevi firarisi olduğu tespit edilen bir şüpheli şahıs kısa süren kovalamaca sonucundan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, yapılan kontroller çerçevesinde şüpheli bir şahsı durdurmak istedi. O esnada polisten kaçmaya başlayan şüpheli şahıs kısa süren kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Ayrıca şüpheli şahsın "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan arandığı ve hakkında 13 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan firari şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.