Cezaevi firarisi jandarmaya yakalandı

AYDIN (İHA) –Aydın'ın söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada cezaevi firarisi olan ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan zanlı yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik timlerince, Söke ilçesi Kemaldere Mahallesinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan M.A. isimli şüphelinin yapılan sorgulamasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamaktan Aydın Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kaydının olduğu, aynı zamanda hırsızlık suçundan yatmakta olduğu Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 20 Kasım 2018 tarihinde de firar ettiği tespit edildi.

Şüphelinin kullanmakta olduğu motosikletin yapılan incelenmesinde motor ve şase numaralarını kazandığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.