Cezaevinde kadın sağlığına dikkat çekildi

Aydın'da kadın sağlığının korunması ve kadınların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde başlatılan “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” çerçevesindeki eğitimler Nazilli E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yapıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen ‘Aydın Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' çerçevesinde verilen eğitimler aralıksız devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde Nazilli E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan tarafından, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sigara, uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı ve sağlığa zararları, sağlıklı beslenme, obeziteden korunma ve diyabet, normal doğum ve emzirmenin önemi, organ bağışı ve önemi, akılcı ilaç kullanımı, kadına yönelik şiddet gibi kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirildi ve sorular cevaplandırıldı.

Nazilli E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Hülya Aksoy'un yanı sıra Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un eşi Aylin Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Esin Ülkü Beyazit, Nazilli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Saliha Altıntaş, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş, bayan gardiyan çalışanları, bayan tutuklu ve hükümlüler katıldı.