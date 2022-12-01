Cezaevine ziyarete geldi, kendi de hapse girdi

Aydın'ın Söke ilçesindeki cezaevinde hükümlü olarak bulunan bir yakınını ziyarete gelen şahsın yapılan kontrollerde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilirken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bir yakınını ziyarete gelen M.A. isimli şahsın 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.