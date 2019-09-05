Cezmi Ersöz Kuşadası'nda okurlarıyla buluştu

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında Atatürk Meydanı'nda devam eden Kitap Günleri'nin ikinci konuğu ünlü yazar Cezmi Ersöz oldu.

Kuşadası Atatürk Meydanı'nda 1 Eylül'de başlayan Kitap Günleri, gazeteci-yazar Emre Kongar'ın ardından ünlü yazar Cezmi Ersöz'ü ağırladı. Okurları için kitaplarını imzalayan Ersöz'e Kuşadalı edebiyatseverler büyük ilgi gösterdi. 6 yıl aranın ardından büyük bir coşkuyla gerçekleşen Altın Güvercin Beste Yarışması gibi önemli bir organizasyon kapsamında Kuşadası'nda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Ersöz, okurlarına kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

8 Eylül tarihine kadar Atatürk Meydanı'nda sürecek olan Kitap Günleri kapsamında 4 Eylül'de İbrahim Kaboğlu ve Tufan Türenç, 5 Eylül'de Fikri Sağlar, 6 Eylül'de Cüneyt Akman ve Murat Ağırel, 7 Eylül'de Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hanefi Avcı, Şükrü Erbaş, Mustafa Balbay, Suat Suna, Timur Soykan, 8 Eylül'de ise İbrahim Özbay, Ese Katrancı, İhsan Eliaçık, Toygun Atilla, Hakkı Gümüştaş, Kemal Kocabaş, Erkan Sevinç ve Bilal Sami Gökdemir okurları ile buluşacak.