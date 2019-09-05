CF Moto Dünya Motokros Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Merkezi Aydın'da bulunan Uğur Motorlu Araçların markası CF Moto markasının da katılacağı Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile NG Afyon Spor ve Motosiklet Festivali Afyonkarahisar'da yarın başlıyor. 6-7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Motoroks şampiyonası için CF Moto tüm hazırlıklarını tamamladı.

Motor sporlarının kalbinin atacağı Afyonkarahisar'da kalitesini kanıtlamış CF Moto ATV ve UTV ürünlerinin de test alanı yer alacak. MXGP alanına gelen tüm katılımcılar test sürüşü yaparak modelleri yakından inceleyip keyifli saatler geçirebileceği belirtildi.

Dünyadaki OFF-ROAD Motor Sporları arasındaki en popüler etkinlik olan MXGP, geçen yıl olduğu gibi Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17.'nci ayağı olan Avrupa Şampiyonası finali ve yine ilk defa Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın finali MXGP ve MX2 Afyonkarahisar'da yapılacak. 200'ün üzerinde sporcuya ev sahipliği yapacağı şampiyonada ustalar maharetlerini sergileyecek. 2018 yılında en iyi pist ödülünü alan Afyon Motor Sporları Merkezi'nde sporcular 4 farklı şampiyonada yarışacak.

2011 yılından beri Türkiye motosiklet sektöründe adından söz ettiren ve touring modellerinin kalitesini Sıradışı Rotalar turları ile kanıtlayan CF Moto, MXGP alanında ATV ve UTV modellerini de test sürüşüne açarak herkesi 3 gün sürecek eğlence dolu maceraya ortak edecek.