CHP Adayı Günel, pazar yeri kiralarında indirim sözü verdi

Pazar yeri esnafının sorunlarını dinleyen Ömer Günel, "Sıcak soğuk, yağmur çamur demeden kalkıp pazardan pazara malını taşıyan pazarcı esnafımızın yükünün maddi manevi ağırlığının farkındayım. Sosyal belediyeciliğimizin gereğini yerine getirecek evine ekmek parası götürmek için fedakarca çalışan pazarcı kardeşlerimizin yükünü en azından maddi olarak hafifletmek için pazar yeri tezgah kiralarını %50 oranında indireceğiz. Pazar yeri esnafımızın maliyetlerini düşürerek vatandaşımıza yansıyan fiyatları da düşürmüş olacağız. Bu konuda kararlı olduğumuzu üstüne basarak söylüyorum. Kesinlikle göreve gelir gelmez ilk yapacağım düzenlemelerden biri bu olacak.

İhale sistemi ile oluşmuş modelin yanlışlığı ve adaletsizliği tezgah kiralayan pazarcımıza yansımakta, maliyetlerini ciddi oranda arttırmakta. Yapacağımız düzenleme ile bu yanlışı ortadan kaldıracak; hem pazar yeri işletmecilerimizi hem pazarcımızı hem de vatandaşımızı rahatlatacağız" dedi.

Ömer Günel, "Pazarcı kardeşlerimizin sorunlarını yakından takip ediyoruz. Kapalı pazar yerimizin ulaşım ve havalandırma ile ilgili ciddi problemleri var. Bu problemleri çözmek adına gerekli çalışmaları yaptık. Göreve gelir gelmez düzenlemeleri yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Sizlere Haziran ayına kadar bu sorunlarında tamamen çözülmüş olacağının sözünü bizzat veriyorum" dedi.