CHP Adayı Ömer Günel, adalılarla buluşmalarına devam ediyor

Kuşadası'nın köklü mekânlarından biri olan Limon Ağacı'n da adalılarla buluşan CHP Adayı Ömer Günel, “Ben doğduğum kenti değiştiremem ama doyduğum kenti değiştirebilirim. 30 yıldır Kuşadası'nda yaşıyorum. İlk oğluma doğduğu kentin adını ‘Ada' ismini verdim. Kuşadası'nda girmediğim sokak yoktur. 16 yıldır aktif olarak Kuşadası'nda, Cumhuriyet Halk Partisi içinde basamak basamak, emek vererek çalışarak bugünlere geldim. İnsanları yaşadıkları kent de adanın yerlisi ya da yabancısı söylemleri ile ayırmak, ötekileştirmek çok yanlış. Kuşadası'nda doğsun ya da doğmasın bu kent de yaşayan, ekmeğini kazanan, yaşadığı kente katma değer sağlayan herkes Kuşadalıdır. Benim tek bir hedefim var. Kuşadası'nda yaşayan herkesin, Kuşadası'nı ziyaret eden yerli yabancı misafirlerimizin, mutluluğunu ve huzurunu sağlamaktır. Bu kent de herkesin yüzünde gülümseme görmek istiyorum. Gerek Büyükşehir Belediyemiz ile yapacağımız projelerle gerekse Kuşadası Belediyesi olarak yapacağımız projeler ile Kuşadası'na yeniden turizm kenti kimliğini kazandıracağız. Şehrül -Emin olarak kentimize sahip çıkacağız. Kuşadası'nın faydasına olacak bin TL'lik yatırım için gerekirse gidip hükümetin kapısında yatacağım. Hükümet bu ülkenin yani bizim hükümetimizdir. Kimse bu şehri egoları ile yönetemez. Bizim makam odamız iki duvar arasında olmayacak. Biz sokaklarda, caddelerde, işyerlerinde hatta da evleriniz de olacağız. Biz Kuşadası ile yatıp Kuşadası ile kalkacağız. Bu şehri birlikte yöneteceğiz” dedi.