CHP adayı Ömer Günel, kadın kolu üyeleriyle buluştu

CHP Kuşadası İlçe Örgütü Kadın Kolları Başkanı Engin Doyran ve üyeleri ile buluşan Günel, “ Buradan bir müjde vermek istiyorum. Bugün karşımda aday olan Sayın Fuat Akdoğan'ın, ikinci belediye başkanlığı döneminde işten çıkartılan 111 işçi kardeşimizin çocukları, belediyemize personel alımında öncelikli olacaklar. O gün mağdur edilen annelerin çocukları bizim dönemimizde iş sahibi olacak“ dedi.

CHP Adayı Ömer Günel konuyla ilgili açıklamasında “ Kadınlarımız Cumhuriyetimizin güvencesidir. Biz kadınlarımızdan aldığımız güç ve destek ile başarıya koşuyoruz. Kadınlarımıza bugün daha çok ihtiyacımız var. Benim sizlerden beklentim kapı kapı dolaşmanız. Kuşadası'nda gitmedik hane, çalmadık kapı bırakmamanız. Bu seçimler Ömer Günel'in başkanlık seçimi değildir. Bu seçimler yaşadığınız kentin geleceği hakkında karar verme günüdür. Kuşadası'nın artık kaybedecek bir dakikası bile yoktur. Bu seçimleri kazanacak olmamız yetmiyor. Tüm ülkeye ışık olacak şekilde, rekor bir oy ile kazanmamız gerekiyor. Kadın kollarımıza bugüne kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Hep birlikte, güç birliği içinde aydınlık günlere ulaşacağız. Martın sonu bahar olacak “ ifadelerine yer verdi.