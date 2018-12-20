CHP adayı Ömer Günel, “Kuşadası halkının hizmetkarı olacağım“

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'nin Kuşadası Belediye Başkan adayı Avukat Ömer Günel, kendisine gösterilen güveni hizmet ve yatırımlarla taçlandırmayı hedeflediğini belirterek, Kuşadası halkının hizmetkarlığına talip olduğunu söyledi.

Aday olarak gösterilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ömer Günel, “ Kuşadası Belediye Başkan adaylığı için şahsımı layık gören Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile parti meclisi üyelerimize, Sayın Aydın milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na, tüm partililerimize ve Kuşadalılara teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Bu güveni hem seçim hem de seçim sonrası hizmet ve yatırımlarla taçlandırmak boynumuzun borcudur. Halkımızın takdiri ile özel şehrimiz Kuşadası'na hizmetkar olmaya talibim “ dedi.

Birlik, beraberlik ve hoşgörü ile çalışacağını kaydeden Günel, “ Bu gaye ile ilçe örgütümüzle, diğer aday adayı arkadaşlarımızla, tüm partililerimiz ve Kuşadalılarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışıp, kimseyi ötekileştirmeden CHP'ye rekor sayıda oy kazandırıp, hem büyükşehirde hem de ilçe belediyesinde CHP sancağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz gerçek sosyal demokrat belediyeciliğin en iyi örneklerini Kuşadası halkına sunmaktır. Kuşadası çok özel bir yerdir ve havasını soluyup, suyunu içtiğimiz, her türlü imkanından yararlandığımız bu özel şehrimize hakettiği özel değeri vermek için en doğru projeleri hayata geçireceğiz. Ayrıca, Şu anki yönetimimiz ile de bütünlük içerisinde yürüteceğimiz çalışmalar sonucunda eksik yapılanları tamamlayıp, doğru yapılanların da takipçisi olacağız. İncelik gösterip telefonla arayan ya da mesaj göndererek belediye başkan adaylığımı tebrik eden tüm Kuşadalı hemşehrilerime parti farkı gözetmeksiniz şükranlarımı sunuyorum. Birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde Güçlü bir Kuşadası, Güzel bir gelecek bizleri bekliyor “ diye konuştu.