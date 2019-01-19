CHP adayı Ömer Günel, Mimarlar Odası'nı ziyaret etti

Çarpık Kentleşmenin ve beton yoğunluğunun en büyük şikayet söz konusu olduğu Kuşadası'nda yeni, modern ve sosyal bir kent kimliği sözü veren Ömer Günel proje tanıtımları için Mimarlar Odası Temsilciliğini ziyaret etti.

Toplantıda Mimarlar Odası Kuşadası Temsilcisi Ümit Acar ve oda yöneticileriyle görüşen CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'in ortaya koyduğu projeler beğenildi.

Ziyareti esnasında seçilmesi halinde uygulayacağı projelerini anlatan CHP adayı Ömer Günel, “ Kuşadası bizim yönetimimizde tarihindeki en büyük yatırım dönemini yaşayacak. Yapılacak bu yatırımlar ile Kuşadası yeni bir kent kimliğine kavuşacak. Sosyal alanları olan, hizmet binalarının vatandaşın işlerini kolaylaştıracak şekilde dizayn edilen, kent meydanları olan sosyal aktive merkezleri olan bir kent yaratacağız. Tüm bunları da mazbatamızı aldığımızın ertesi günü başlatacağız. Tüm projelerimiz hazır. Bugün Mimarlar Odası temsilcilerimizle projelerimizi paylaştık. Projelerimiz ile gelişime açık olduğumuzu belirttik. El birliği içinde daha yaşanabilir, sosyal ve modern bir Kuşadası'nı inşa edeceğiz. BU konuda en büyük destekçilerimizden biri de Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olacaktır.“ dedi.