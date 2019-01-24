CHP adayı Ömer Günel'in aile ziyaretleri sürüyor

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'in ev ziyaretleri sürüyor. Seçime kadar tüm seçmene ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden CHP adayı Günel, "Ev ve aile ziyaretlerine büyük önem veriyoruz. Kuşadası'nı doğum yeri ayrımı yapmadan tek bir aile haline getireceğiz“ dedi.

CHP adayı Ömer Günel, Kuşadası'nı büyük bir aile olarak gördüklerini belirterek, “Kuşadası'nda yaşayan, burada ekmeğini kazanan herkes bizim ailemizin bir üyesidir. Ben de şehrül emin adayı olarak zaman imkanı dahilinde tüm hanelere çat kapı ziyaretlerde bulunuyorum. Çaldığımız her kapı, bizi kucaklayarak açıyor. Ziyaret ettiğimiz hemşehrilerimizin dertlerini ve sorunlar ile ilgili çözüm önerilerini dinliyoruz. Kuşadası'nı hep birlikte yöneteceğimizi ifade etmiştim. Kuşadası'nda gitmediğim sokak kalmayacak. Çalmadık kapı bırakmayacağım. Şehrül- Emin demek şehrin her şeyinin emanet edildiği kişidir. Sehrin imarından, temizliğinden, çevresinden, suyundan, selinden, otundan, çöpünden, konutundan, yerleşiminden, zengininden fakirinden, yaşlısından, yetiminden, hastasından, sakatından sorumlu kişidir yani belediye başkanıdır, şehir başkanıdır" dedi.

Bu arada, CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'in ziyaret ettiği Çelik Ailesi, çat kapı yapılan ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bizim örf adetlerimizde misafir baştacıdır. CHP adayı Ömer Bey'İn bu ziyareti bizleri onurlandırmıştır. Kendisine yaşadığımız mahalle ile ilgili sorunlarını ve kendimizce çözüm önerilerimizi ilettik. Sağolsun her konuya zaten hakim. Belediye Başkanlığı için tek adayımız Ömer Günel'dir. Kuşadası sorunlarını Ömer Günel ile aşacaktır.” Dedi.