CHP Aydın İl Başkanı Çankır, işçileri ziyaret etti

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Nazilli'deki işyerlerini ziyaret eden CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır; “CHP olarak, işçinin ve emekçinin daha huzurlu yarınlarını inşa edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Nazilli ilçe teşkilatı ile birlikte ilçe genelindeki işyerlerini ziyaret etti.1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında Nazilli'ye giden Çankır, ilçe genelinde çalışan işçileri, işyerlerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Başkan Çankır, pandemi ile birlikte işçilerin zor günler geçirdiğine dikkat çekti.

CHP İl Başkanı Çankır; “Pandemi döneminde üretimden lojistiğe bir çok konuda halkın her türlü ihtiyacına koşan emekçilerimiz bu zor günlerde dahi çalışıyor. Nazilli'de işyerlerine gidip ziyarette bulunduğumuz emekçileri dinlediğimizde çok açık ve net görüyoruz ki, her geçen gün artarak yaşam şartları zorlaşıyor. CHP olarak bunu değiştireceğiz, işçinin ve emekçinin daha huzurlu yarınlarını inşa edeceğiz” dedi.