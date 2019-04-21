CHP Aydın İl Başkanı Çankır'dan saldırıya kınama

CHP Aydın İl başkanı Ali Çankır, yaptığı basın açıklaması ile Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınayarak bu saldırının esas amacının ülkeyi kamplaştırmak olduğunu söyledi. Çankır, “Halkı, kin ve nefret söylemine sevk edenler kaybetmeye mahkum olacaklardır” dedi.

Açıklamasında iktidarı da sert bir dille eleştiren CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “İktidarın ve yandaşlarının ülkemizi getirdikleri yer, kin ve nefret bataklığıdır. Kendi seçmenini konsolide etmek, ülkeyi kamplaştırarak iktidarını korumak için herkesi terörist ilan eden anlayış; er ya da geç milletin önünde hesap verecektir” dedi.

Açıklamasına “Milletin desteği ve azmiyle gerçekler elbet bir gün gün yüzüne çıkacaktır” diye devam eden CHP İl Başkanı Çankır, “Şiddet sarmalında siyaset üretenler, mutlaka ama mutlaka tarihin çöplüğünde yerini alacaktır. Asıl bölücülüğü yapanları milletimiz görüyor. Biliyor. Halkı, kin ve nefret söylemine sevk edenler kaybetmeye mahkum olacaklardır. Bizi vatan ve millet sevdamızdan kimse döndüremedi kimse vazgeçiremez. Bizler sağduyulu davranarak, Genel Başkanımıza kalkan ellerin gerçek adreslerinden adalet önünde hesabını soracağız. Hakkını yedikleri yetimlerin, canlarını vatan uğruna veren kınalı kuzuların, ömürlerini demokrasi mücadelesiyle geçirenlerin ahı kadar da adaletli olacağız” ifadelerine yer verdi.