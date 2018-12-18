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CHP Aydın'da Efeler, Söke, Kuşadası ve Didim adayını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın’da 4 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın'da 4 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. Adaylığı açıklanan 3 ilçede CHP belediye başkanlığını yeni isimlerle devam etme kararı alırken, Didim'de ise Deniz Atabay ile ‘devam' kararı alındı.


Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi toplantısının ardından Aydın'daki merkez Efeler, Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Kuşadası'nda mevcut başkan Özer Kayalı'nın yerine Ömer Günel ile, Efeler'de mevcut başkan Mesut Özakcan'ın yerine Fatih Atay ile, Söke'de mevcut başkan Süleyman Toyran'ın yerine Levent Tuncel ile seçime girme kararı alırken, Didim'de ise 2014 seçimlerinde Mümin Kamacı'nın son dakika oyununa rağmen Belediye Başkanı seçilen Deniz Atabay ile devam kararı aldı.

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