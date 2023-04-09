CHP Aydın'da milletvekili adayları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimleri aday listesi açıklandı.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı düzenlenecek olan seçimlerde CHP'nin Aydın'dan milletvekili adaylarını kamuoyuna duyurdu. Açıklanan listede CHP'de mevcut milletvekillerinin yine ilk üç sırada yer aldığı görüldü. CHP Aydın İl Başkanı Saatçı tarafından açıklanan listede; birinci sırada Bülent Tezcan, ikinci sırada Hüseyin Yıldız, üçüncü sırada Süleyman Bülbül, dördüncü sırada Evrim Karakoz, beşinci sırada Nilüfer Ünüvar, altıncı sırada Gamze Yolcu Metin, yedinci sırada Ziya Yılmaz ve sekizinci sırada ise Nebahat Oskay Ürün yer aldı.

Aday listesinin hayırlı olmasını dileyen CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, "Yarınlarımız için son derece önem taşıyan bu seçimler öncesi açıklanan adaylarımızın ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.