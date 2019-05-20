CHP Aydın'dan İmamoğlu'na 150 bin TL'lik destek

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek olmak için bugüne kadar 150 bin TL'lik bağış yapıldığı açıkladı.

Efeler'deki özel bir bankanın önünde bir araya gelen bir grup partili, 23 Haziran tarihinde gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık secimi için aday olan Ekrem İmamoğlu'na seçim çalışmalarında destek olmak için para yatırdı.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İstanbul'da yenilen seçimde tüm Aydın örgütleri olarak bir kampanya başlattıkları ve her ilçeden kampanyaya destek geldiğini belirterek, “Partililerimiz, gönüllülerimiz bağış için bankaların önüne yığıldılar. 23 Haziran'da seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 24 Haziran'dan sonra da görev yapmaya devam edecek. CHP ve Millet İttifakı'nın mensupları olarak Türkiye'de demokrasinin işlemesi için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra seçimin işlerliğine yönelik kamuoyunda endişelerin kalkması adına 23 Haziran'ın son tarih olmasını temenni ediyoruz. 6 Mayıs'ta verilen karar tamamen hukuk dışıydı ancak 23 Haziran'da milletin iradesi yeniden milletin kararıyla yerini bulacak. Bağış kampanyasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. 81 ilde devam eden bağış kampanyası kapsamında Aydın'da şuana kadar 150 bin liralık bir destek söz konusu” diye konuştu.