CHP Batman Saha Çözüm Ekibi'nden Başkan Günel'e Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Örgütü tarafından dört gündür Kuşadası'nda ağırlanan CHP Batman Saha Çözüm Ekibi, gezilerinin son gününde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve Meclis Üyesi Emre Fazlılar'ın da katıldığı ziyarette genel ve yerel seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Geçtiğimiz ay Batman ziyareti sırasında partililerle bir araya gelen ve şehri gezen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Kuşadası'na davet edilen ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü tarafından Kuşadası'nda ağırlanan CHP Batman Saha Çözüm Ekibi, gezi programlarının son gününde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Dört günlük gezi programlarında şehirdeki kültürel ve tarihi alanları ziyaret ederek bilgi alan CHP Batman Saha Çözüm Ekibi, makam ziyaretinde şehri çok beğendiklerini ifade etti.

Ekibe Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen projeler ve çalışmalar ile ilgili olarak bilgi aktaran Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak şehrimize alt ve üst yapı yatırımları yaparken bir yandan da sosyal belediyecilik alanında projeler üretiyoruz. Aynı zamanda en önemli değerimiz olan gençlerimizi ve gelişen teknoloji ile birlikte zamana ve mekana bağlı olmadan çalışan dijital göçebeleri de unutmadan İstasyon Kuşadası ve Kampinova gibi projeler ile şehrimizi dünyaya entegre eden tesisler kuruyoruz” dedi.

CHP Batman Saha Çözüm Ekibi üyeleri ise Başkan Ömer Günel'e teşekkür ederek dört günlük gezileri boyunca şehirde yaşama geçirilen projeleri ve çalışmaları inceleme fırsatı bulduklarını belirterek Kuşadası'ndan ve Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları çok beğendiklerini ve Batman'a döndüklerinde edindikleri fikirleri paylaşacaklarını dile getirdiler.