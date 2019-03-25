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CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar; "Aydın'da daha güçlü bir imza atılacak"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’a gelen CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar’la birlikte Koçarlı’da vatandaşlarla ve partililerle buluşarak güç birliği mesajı verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a gelen CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'la birlikte Koçarlı'da vatandaşlarla ve partililerle buluşarak güç birliği mesajı verdi.


Vatandaşlara seslenen CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Aydın'a geldiğinde Aydın'da sosyal demokrasinin, Cumhuriyet ilkelerinin izini, hatırasını görmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.


Sözlerini “Koçarlı ilçesinin bu güzel enerjisi beni çok heyecanlandırdı, duygulandırdı. Burada bulunmaktan çok mutluyum. CHP'nin marka olduğu Aydın'da imzamızı daha da güçlü atmamız lazım" şeklinde sürdüren Sancar'ın sözleri vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Sancar Koçarlı'da ve Aydın'da başta Özlem Çerçioğlu olmak üzere Millet İttifakı adaylarına olan yoğun ilginin de kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.


Geçen günlerde yaşanan deprem için Denizlilere tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çerçioğlu, Sancar'ın kendilerini ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu önümüzdeki dönemde de Başkan Öztürk'le birlikte Koçarlı'ya yatırımların katlanarak artacağını söyledi.


Buluşmada Başkan Çerçioğlu'na CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın yanı sıra CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hakan Akın da eşlik etti.

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