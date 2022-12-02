CHP Genel Başkan Yardımcıları, Başkan Günel ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i yeni makamında ziyaret etti.

Başkan Ömer Günel, geçtiğimiz yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yeni Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarette Kuşadası'nda yürütülen çalışmalarla ilgili olarak genel başkan yardımcılarına bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Günel “Partimizin çok değerli ve deneyimli yöneticileri ile bir araya gelmek moral ve motivasyonumuzu artırdı. Kendilerine ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.