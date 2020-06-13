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CHP Genel Başkan Yardımcısı, Başkan Erden'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden’i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'i ziyaret etti.


Seçim öncesi Yüsran Erden'in mitingine de katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, seçimi kazanan Erden'i yine ziyaret ederek, tebriklerini iletti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'ya CHP İl Başkanı Ali Çankır, İlçe Başkanı Sergül Duransoy da eşlik etti.

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