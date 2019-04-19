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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Fatih Atay'a tebrik ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 31 Mart Yerel Seçimlerinden zaferle ayrılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 31 Mart Yerel Seçimlerinden zaferle ayrılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti.


16 Mart'ta seçim çalışmaları için Aydın'a gelen ve Fatih Atay için destek isteyen Yıldırım Kaya, tam 34 gün sonra Efeler Belediye Başkanı olan Fatih Atay'ı tebrik etmek için Aydın'a geldi. Efeler Belediye çalışanları ile tek tek tokalaşan Kaya, yeni dönemin tüm Efeler'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

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