CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan Fuat Öndeş'e hayırlı olsun ziyareti

45'lik bir oran ile seçilen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya Germencik İlçe Başkanı Salih Çavuş da eşlik etti.

Yıldırım Kaya, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in seçilmesinden dolayı tebrik ederek başarılarının devamı temennisinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya; “Germencikliler 31 Mart günü sandıkta doğru karar vermişler. Başkanımızın Germencik halkı ve Aydın için hayırlı olsun” dedi.

Hayalindeki Germencik'ten bahseden Başkan Fuat Öndeş “Ziyaretlerinden dolayı CHP Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım Germencik'i hak ettiği yere getirip, birlikte ve dayanışma içerisinde bu şehrin menfaatleri doğrultusunda canla başla çalışacağız“ diye konuştu.