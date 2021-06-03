İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Aydın'da çilek hasadına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaret inceleme ve toplantılarda bulunmak üzere Aydın’a geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaret inceleme ve toplantılarda bulunmak üzere Aydın'a geldi.


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programına sabah saatlerinde İncirliova ilçesinde tarım işçileri ile bir araya gelip, çilek hasadı yaparak başladı. Program kapsamında işçilerin kahvaltı sofrasına konuk olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra bir kahvehaneye uğrayarak vatandaşlarla sohbet edip çay içti.


Daha sonra Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nda da incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.


Kılıçdaroğlu'nun Aydın programı devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.