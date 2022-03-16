CHP Genel Merkezi'nden gelen heyet, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili ve CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, yapmış olduğu yatırımlar ve başarılı sosyal belediyecilik çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.