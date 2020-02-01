İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP Grup Başkan vekili Kuşadası'nı ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Kuşadası İlçe örgütü ile bir araya geldi.


Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili ve parti meclis üyesi Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve Aydın Milletvekilleri düzenlenen program kapsamında Kuşadası'nı ziyaret etti.


CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kongreden zaferle çıkan Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek'i tebrik ederek “Biz bugün Kuşadası'na yeni yönetimi tebrik ederek sizlerle kucaklaşmaya geldik. Buraya muhalefet olarak son gelişimiz olacak. Birdahaki seçimlerde iktidar olarak sizlerle kucaklaşacağız” dedi.


Partililerin de yoğun ilgi gösterdiği ziyarette konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Bayrağımıza saygısızlık yapan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'u sert bir dille eleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.