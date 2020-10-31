CHP heyeti Kuşadası'nda vatandaşları ziyaret etti

Ege Denizi'nde dün meydana gelen depremin ardından artçılarla sarsılmaya devam eden Kuşadası'nda vatandaşlar ikinci günde geceyi evlerinden dışarıda geçirmeye hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Parti(CHP) Aydın milletvekili Bülent Tezcan ile Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay depremden etkilenen vatandaşları geceyi geçirmeye hazırlandıkları parklarda ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Kuşadası ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek'in eşlik ettiği CHP heyeti, önce İkiçeşmelik Mahallesi Parkı'nda belediye tarafından kurulan çadırlarda kalan vatandaşlarla görüştü. Kuşadalılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Tezcan ve Atabay, vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.